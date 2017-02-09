首波寒流來襲 基隆市傳2死

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今年首波寒流襲台，全台冷颼颼，從今天凌晨起至晚間8時許基隆全市已有2件內科OHCA送醫救治個案。

基隆市50歲廖姓男子今天下午2時許在中山區通淮宮參拜，疑似天冷猝死，突然昏迷倒地嚇壞一旁眾人，緊急醫救治仍回乏術，目前詳細死因仍待檢警相驗。

另外，90歲柯姓老翁在晚間6時許倒臥家中地板，被家人發現時已無生命跡象，家人緊急將他送往基隆長庚醫院，經搶救仍不幸身亡。

(中時)