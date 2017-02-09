陳燊齡辭世 蔡總統惋惜不捨

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總統府說，前參謀總長陳燊齡上將今天辭世，總統得知後至表惋惜與不捨，除請國防部長馮世寬向陳燊齡家人致上哀悼之意，並指示國防部全力協助家屬辦理後續相關治喪事宜。

總統府指出，陳燊齡少懷壯志，年輕時便投身軍旅，除了經歷重要戡亂戰役，更是空軍首批赴美接受噴射戰機換裝訓練的優秀空軍軍官，並參加台海戰役，成功捍衛國家領空安全，戰績彪炳，軍旅生涯期間歷任空軍作戰司令部司令、空軍總司令、參謀總長等要職，畢生以獻身國防安全捍衛國家為最高職志。

總統府說，陳燊齡一生的貢獻與報國節操，足堪軍人最高典範，總統蔡英文深表感佩與推崇，對於他的離世，總統深感不捨與惋惜，並指示國防部與總統府全力協助陳燊齡遺族辦理後續治喪事宜。1060209

(中央社)