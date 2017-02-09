身體缺乏何種營養 照照鏡子便知道

我要評比

若想知道飲食當中缺乏何種營養，照照鏡子是最簡單的辦法。皮膚是人體相當脆弱的一部分，因此當缺乏某些維生素時，大多會先表現在臉部。

人的臉會告訴你身體需要什麼，以下是英國「每日郵報」（Daily Mail）列出的各項指標：

●魚尾紋

成因：缺乏維生素B2。維生素B2會影響眼睛和皮膚健康，一旦缺乏，會導致肌膚鬆弛。

解決辦法：起司、杏仁和雞蛋是維生素B2的優質來源。

●嘴唇乾裂

成因：缺乏維生素B6可能導致唇部乾裂；在肌膚保持彈性方面，維生素B6扮演著重要角色。

解決辦法：馬鈴薯和強化穀物脆片富含維生素B6。

●肌膚泛紅

成因：缺乏鋅，缺乏鋅也會導致痤瘡產生。

解決辦法：優格、草食牛肉和鷹嘴豆都富含這種具有提振情緒作用的維生素。

●肌膚乾燥

成因：維生素A不足。維生素A是讓肌膚有彈力和保持年輕的關鍵。

解決辦法：肝臟、番薯和起司，都是維生素A的最佳來源。

●頭皮屑

成因：缺乏維生素H。維生素H幫助我們保持年輕和充滿魅力的樣貌，因為它是維持頭髮、指甲和皮膚健康的主要角色。

解決辦法：雞蛋、全穀製品和牛奶都是維生素H的優質來源。

●頭髮稀疏

成因：缺乏維生素H和有助保持頭髮健康的維生素C。

解決辦法：攝取柑橘類水果，例如橘子和檸檬。（譯者：中央社劉文瑜）1060209

(中央社)