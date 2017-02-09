法核電廠爆炸 未涉核子區無核污風險
法國當局表示，西部弗拉芒維爾（Flamanville）核電廠今天發生爆炸，但因為發生在電廠核子區外，不會造成核污風險。當地電台報導，有5人受輕傷。
地方官員馬米昂（Olivier Marmion）在爆炸發生後告訴法新社：「這是一起重大技術性事件，但不是核子事故。」弗拉芒維爾核電廠位在瑟堡（Cherbourg）西方25公里處。
「法蘭西西部報」（Ouest France）報導，可能有人員受傷。M6電台說，5人受輕傷。
弗拉芒維爾兩座反應爐都興建於1980年代，發電量各為1300百萬瓦。法國電力集團（EDF）發言人表示，電廠現址正在興建新反應爐，而爆炸並未發生在同一位置。
法國核能安全署（ASN）說，尚未掌握相關資訊，無法談論此事。（譯者：中央社羅苑韶）100209
(中央社)
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