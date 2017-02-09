高牆四起 巴黎鐵塔擬築玻璃牆強化維安
巴黎艾菲爾鐵塔是法國最具代表性的建物，也是恐怖攻擊的顯著標的。為加強維安，營運單位規劃在今年秋天，於鐵塔周邊豎起一道2.5公尺高的防彈玻璃牆。
巴黎人日報（Le Parisien）報導，艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）總裁高帝耶（Bernard Gaudillere）對巴黎市議員說明，這道防彈玻璃牆將包圍艾菲爾鐵塔及公園的主要區域。
此外，鐵塔周邊的交通動線可能也要重新規劃，以保留一定的安全區域，但遊客步行到鐵塔下參觀，會維持免費。
去年夏天，法國主辦歐洲國家盃足球賽（Euro 2016），艾菲爾鐵塔周圍開始架設金屬柵欄，遭批評醜陋，也不夠安全，新建玻璃牆可能取代金屬柵欄，成為常態設施，預計要花2000萬歐元（約新台幣6億6250萬元）經費。1060209
(中央社)
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