美專家報告談一中 陸：中美須管控分歧
針對美國專家建議川普政府須維持一中政策，並支持美中三公報與台灣關係法，中國大陸外交部發言人陸慷今天說，美國應繼續奉行一中政策及妥善處理涉台問題，中美須管控好分歧。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷在回答媒體提問時，作上述表示。
陸慷說，中國大陸對台灣議題的立場沒有變化，美國應「繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報原則，妥善處理涉台問題」。
他表示，中美之間「擁有廣泛的共同利益，共同肩負著特殊的責任，需要雙方拓展合作，管控好分歧」，中美關係「才能真正地給兩國人民和世界人民帶來實實在在的利益」。
美國亞洲協會（Asia Society）與加州大學聖地牙哥分校今天在華府公布「美國對中國政策：給新政府的建議」報告。內容提到，川普政府首先必須維持美國的一中政策，並宣示支持美中三公報與台灣關係法是政策支柱，以及維繫台海和平穩定符合美國利益。1060209
(中央社)
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