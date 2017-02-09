日台友好 和歌山市議會拜會南市議會盼締盟
日台友好和歌山市議會議員連盟是全日本唯一全體議員都加入日台友好議員連盟的議會，會長遠藤富士雄一行人今天下午前往台南市議會拜會議長賴美惠，建議早日促成雙方議會簽訂友好交流協定，賴也同意未來共同努力。
賴美惠下午在李退之、陸美祈、林志展等議員及台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧等人的陪同下，接見遠藤富士雄一行，感謝遠藤會長等人16年來於和歌山市議會積極推動議員加入日台友好議員連盟，進一步促進台日友好關係。
遠藤表示，經過許多人的努力，對能促成全體議員超越黨派加入該連盟引以為榮，希望未來進一步與台灣加強交流合作。目前已知和歌山市與台南市文化局未來將於雙方的圖書館，相互規畫主題專區陳列；遠藤會長也期許和歌山市議會將來也能與台南市議會簽訂友好交流協定，帶動雙方文化、教育、經濟及觀光發展。
賴美惠認為，台南市議會50多席議員雖分屬不同黨派，但長期對於台日交流多持肯定支持態度；她也期許大家共同努力，早日促成友好締盟。
(中時)
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