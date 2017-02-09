瑞芳警分局與基檢總動員 共同聯手宣傳反賄選

檢警共同聯手宣傳反賄選。（瑞芳警分局提供）

全國農、漁會即將於106年2月19日、3月18日起陸續辦理選任人員改選及總幹事遴選工作，瑞芳分局與基隆地檢署於今(9)日下午共同組成反賄選宣導大隊，走入新北市瑞芳區農漁民聚集大街小巷掃街宣導反賄選。

掃街反賄選宣導大隊由瑞芳分局分局長、偵查隊長、偵查佐、基隆地檢署觀護人、觀護佐理員、榮譽觀護人及社會勞動人等組成，從瑞芳分局集合出發，沿明燈路、中正路、瑞芳車站、逢甲路、農會、漁會等處進行宣導掃街。沿街發放反賄選宣導品，並持反賄選宣導布條及宣導標語，呼籲選民「i幸福--檢舉賄選 人人有責」，希望大家發揮公民責任與監督力量，全民一起來反賄選，共同來打造一場乾淨、公平的選舉。

(中時)