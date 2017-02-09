雙和醫院護理師徐韻婷到馬紹爾群島共和國奉獻所學。（葉書宏攝）

雙和醫院護理師徐韻婷到馬紹爾群島共和國奉獻所學。（葉書宏攝）

雙和醫院護理師徐韻婷到馬紹爾群島共和國奉獻所學。（葉書宏攝）

雙和醫院護理師徐韻婷到馬紹爾群島共和國奉獻所學。（葉書宏攝）

棄10年護理年資 小護士走進核爆群島奉獻

「有些事情現在不做，以後會後悔！」雙和醫院護理師徐韻婷擔任護理師10餘年，2年前得知「馬紹爾群島計畫」，她猶豫不到1個月報名參加，只因為想要多看看、學習國際醫療，在當地一待就是2年，未來想繼續多留1年，提升當地人的醫療知識。

徐韻婷畢業於長庚科技大學護理學院，先後在診所、長庚醫院、雙和醫院服務10餘年，2年前得知「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心」欠缺護理人員，她猶豫不到1個月立即報名參加，為人生留下了難忘的回憶。

據了解，馬紹爾群島共和國位於北太平洋的島國，是密克羅尼西亞島群的一部分，土地面積為181平方公里，人口逾6萬人，分散在34個珊瑚環礁上，美國曾在馬紹爾群島進行核子試爆。

徐韻婷說，當初瞞著父母親報名，2年前大年初六要出發，她在大年初一才告知家人，一開始雖然有點怕怕的，但是渴望多看看的想法，讓她鼓起勇氣踏上馬紹爾的旅程。

「未來還想在馬國多待1年！」徐韻婷說，當地人民很樂天，但糖尿病盛行率世界名列前茅，走入社區後，才發現有很多事情可以努力，當運用不同語言與對方溝通，反而看見自己不足的地方，不僅推廣正確醫療觀念，反而彼此互相學習成長。

雙和醫院長李飛鵬指出，馬國台灣衛生中心成立10年，即日起至4月30日止在雙和醫院一樓大廳，舉辦攝影展活動，讓民眾透過鏡頭更加了解馬國文化、風土民情及醫療與衛教服務的點滴。

(中時)