馬蒂斯稱當今中國像大明王朝

美國國防部長馬蒂斯訪問日本時透露，當前中國行為模式就像明王朝，也就是要把周邊國家納入勢力範圍，美國將嚴厲以對。（圖取自美聯社及大陸網站）

美國國防部長馬蒂斯日前成為川普政府第一位出訪日本的內閣成員。在與日方的會談中提到中國「明王朝」的行為模式，明確表示出對中國的不信任感。他還透露，將調整歐巴馬政府對中政策，轉為嚴厲應對。

日本經濟新聞網9日報導，馬蒂斯所謂當今中國像明王朝的談話如下：當今的中國似乎想要恢復明王朝的冊封體制。也許是想把周邊地區全部納入自己的勢力範圍。不過在現代世界裡，這種做法絕對行不通。

報導說，所謂「冊封體制」，是指以中國為中心，四周被朝貢國（藩屬國）環繞的體系。一名日本的中國問題專家稱「中國在強盛時期，於14至17世紀的明王朝時代建立了這一體制。馬蒂斯認為中國現在試圖利用軍事和經濟力量做同樣的事情。

報導未提及馬蒂斯是否提及鄭和下西洋，因為當前中國對鄭和甚為推崇。大陸文章稱，1405年至1433年，在明成祖朱棣授命下，鄭和（1371-1433）七次從蘇州出發，率領船隊，遠航西太平洋和印度洋，到了亞洲和非洲三十多個國家和地區，加強了明朝與這些地區的外交聯繫。「鄭和的航行是世界航海史上的一大壯舉。」

2月3日抵達日本的馬蒂斯陸續與日本首相安倍晉三、防衛相稻田朋美、外相岸田文雄等進行會談，並在4日上午與稻田出席了聯合記者會。

報導說，美國對中國具體措施似乎就是比以往更頻繁地實施「航行自由作戰」行動，將美國軍艦派往中國修建的人工島12海里以內進行震懾。

美國上屆歐巴馬政府於2015年10月開始實施這項作戰行動。當初按3個月2次的頻度持續實施，但最終只實施了4次，未能阻止中國在南海的軍事要塞化。預計馬蒂斯還正設想擴大在南海的軍事訓練等。

(中時電子報)