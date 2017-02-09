馬蒂斯稱當今中國像大明王朝
美國國防部長馬蒂斯日前成為川普政府第一位出訪日本的內閣成員。在與日方的會談中提到中國「明王朝」的行為模式，明確表示出對中國的不信任感。他還透露，將調整歐巴馬政府對中政策，轉為嚴厲應對。
日本經濟新聞網9日報導，馬蒂斯所謂當今中國像明王朝的談話如下：當今的中國似乎想要恢復明王朝的冊封體制。也許是想把周邊地區全部納入自己的勢力範圍。不過在現代世界裡，這種做法絕對行不通。
報導說，所謂「冊封體制」，是指以中國為中心，四周被朝貢國（藩屬國）環繞的體系。一名日本的中國問題專家稱「中國在強盛時期，於14至17世紀的明王朝時代建立了這一體制。馬蒂斯認為中國現在試圖利用軍事和經濟力量做同樣的事情。
報導未提及馬蒂斯是否提及鄭和下西洋，因為當前中國對鄭和甚為推崇。大陸文章稱，1405年至1433年，在明成祖朱棣授命下，鄭和（1371-1433）七次從蘇州出發，率領船隊，遠航西太平洋和印度洋，到了亞洲和非洲三十多個國家和地區，加強了明朝與這些地區的外交聯繫。「鄭和的航行是世界航海史上的一大壯舉。」
2月3日抵達日本的馬蒂斯陸續與日本首相安倍晉三、防衛相稻田朋美、外相岸田文雄等進行會談，並在4日上午與稻田出席了聯合記者會。
報導說，美國對中國具體措施似乎就是比以往更頻繁地實施「航行自由作戰」行動，將美國軍艦派往中國修建的人工島12海里以內進行震懾。
美國上屆歐巴馬政府於2015年10月開始實施這項作戰行動。當初按3個月2次的頻度持續實施，但最終只實施了4次，未能阻止中國在南海的軍事要塞化。預計馬蒂斯還正設想擴大在南海的軍事訓練等。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。