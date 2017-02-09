陳燊齡戎馬一生 空軍現代化重要推手

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總統府戰略顧問陳燊齡今天逝世，他戎馬一生，多次參與及主導軍機換裝計畫，從首批噴射戰鬥機F-84雷霆機到IDF戰機及F-16、幻象2000等主力戰機成軍，是空軍現代化重要推手。

總統府戰略顧問、國防部前參謀總長空軍一級上將陳燊齡今天下午5時於台北三軍總醫院溘然辭世，享壽93歲。

國防部晚間表示深感哀悼與不捨，謹懷莊嚴與崇敬之忱，悼念這位國軍永遠的導師，將全力協助陳燊齡遺族辦理後續治喪事宜，以示尊崇。

陳燊齡民國13年出生於北平，民國26年對日抗戰全面爆發，有感於國難當頭，投身軍旅報國壯志油然而生，於民國32年考入空軍官校18期，自此戎馬一生，歷經戡亂及保衛台海（諸如錦州、長春圍城及台海）等多項重大戰役，為捍衛中華民國領空竭智盡忠，戰功彪炳。

陳燊齡熱愛飛行且技術超群，在青年飛行員時期亦曾領軍飛行特技小組，執行多項飛行任務，並赴美接受噴射機訓練，成為空軍第一批噴射機飛行員。

陳燊齡50餘年軍旅生涯，多次參與及主導軍機換裝計畫，從首批噴射戰鬥機F-84雷霆機到自製IDF戰機及當前F-16、幻象2000等空軍主力戰機成軍，捍衛領空，茁壯空防，是空軍現代化的重要推手。

他在民國78年空軍總司令任內，奉命接掌參謀總長，擘劃國防，更親自試飛經國號戰機，以行動證明國造戰機的驕傲與價值，2年期滿卸任並受聘總統府戰略顧問。1060209

(中央社)