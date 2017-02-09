兩岸未來政策 陸委會：縮短認知差距
針對大陸台商日前稱總統蔡英文有意在下半年作兩岸新政策宣示，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天僅說，未來將致力拉近兩岸認知距離，尋找共同利益與認知。
中國大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）榮譽會長郭山輝5日在海峽交流基金會台商春節聯誼活動後轉述蔡總統表示，下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機，但沒有表達具體內容。
邱垂正下午在行政院大陸委員會例行記者會回應提問表示，推動兩岸關係和平穩定發展是雙方責任，最重要的是取決於兩岸雙方的決心與智慧，未來將致力於拉近兩岸認知的距離，尋找共同利益與認知。
邱垂正說，今年初以來，國際及區域情勢有很多變化，牽動台海局勢發展，上半年有許多不確定因素。政府因應國際、亞太及兩岸內外部情勢發展等不確定因素，必須冷靜、理性掌握契機，管控可能風險，審慎推動兩岸政策。
他表示，政府將持續展現最大的善意與彈性，只要有利於兩岸關係發展議題，無論是文教、經貿、人員往來方面，政府相關部門都在研究規劃。
面對媒體追問「致力於拉近兩岸認知的距離」實質意義為何，邱垂正說，政府自去年5月20日以來都在致力縮短兩岸認知距離，也多次呼籲大陸應就關切事項不預設前提，和台灣相關部門盡快坐下來談，透過溝通對話化解分歧。1060209
(中央社)
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