用英文上所有課程 台南市培訓雙語師資

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學英文只限於上英文課？為鼓勵師生都能開口說英語，營造英語學習環境，台南市將於106學年度規畫由2所雙語實驗學校與6所雙語教育試辦學校開始推動，以「2+6」學校作為雙語教學辦學領頭羊。

台南市政府推動英文為第二官方語言，8日至10日於成功大學辦理「雙語教育CLIL教師培訓」，協助國小英語教師與一般教師瞭解CLIL內容與語言整合學習法，也就是以英語教授其他科目，提升學生有效學習，並提供台南市雙語教育試辦學校支持系統，促進教師專業成長，為推動雙語教育奠定基礎。

第二官方語言政策教育方向包括籌設雙語實驗學校與雙語教育試辦計畫、招考具英語能力之教師等，雙語實驗學校與雙語教育試辦計畫將於106學年度上路，雙語教學重點為以英文教授其他科目，如自然、藝術人文、體育、健康等，增加國小生接觸英語的時數，培養英語聽說能力。

順利推動這項作為的關鍵則是師資的英語能力提升，因此，市府這項培訓分為「英語教師組」與「一般教師組」，共有來自36校65位教師參與研習。

「英語教師組」由敦煌書局規劃研習課程，由敦煌書局與Macmillan Education台籍講師全英語授課，以目前國小教師的課程規劃、教室管理狀況及學生程度，提供教師基本CLIL理論概念，示範如何根據教學現場狀況備課，並由參加的教師透過實際操作，設計課程。

「一般教師組」由英國文化協會規劃研習課程，由外籍講師Gerhard Erasmus授課，課程包括10個工作坊，協助教師發展以英語教授非英語學科之語言能力，提升教師對使用英語教學的信心，並透過教學演示及討論，反思如何運用教學技巧提升雙語教學成效。

參與「英語教師組」研習的吳老師表示，有別於過去將英語當作一門單獨學科，CLIL教學法透過各式活動、教材，刺激學生認知發展，並促進短長期記憶，讓英語成為學習知識的工具。尤其，許多研究皆顯示CLIL教學法能幫助學習成效較低落的學生，找回學習動機和課堂注意力。

第二官方語言辦公室主任劉世忠表示，106學年度規劃由2所雙語實驗學校與6所雙語教育試辦學校開始推動，以「2+6」學校作為雙語教學辦學領頭羊，雙語師資培訓需長期規劃，未來將持續辦理雙語教育CLIL教師培訓，並與台南各大專院校合作，提供長期穩定師培機制。

(中時)