杉林農會改選 總幹事吳俊德遭遇強勁對手

高雄市杉林區農會改選，即將邁入第3屆總幹事吳俊德遭遇強勁對手，從警界退休的張世明在民進黨友人支持下，來勢洶洶，儼然有藍綠對決態勢，面對挑戰，國民黨籍吳俊德說，農會選舉應不分黨派，不論誰當選，幫助農民是最大目標。

吳俊德自1984年到杉林農會信用部服務，後升任主任，1993擔任會務股長，12年後轉任保險部主任，2009年被推舉選上總幹事，完整歷練讓他經營農會業務有成，首屆就榮獲農委會核定為績優總幹事。

吳俊德說，擔任總幹事期間，他積極推廣杉林米、並將南瓜、木瓜、絲瓜、苦瓜、葫瓜、小黃瓜結合行銷舉辦瓜瓜節，讓杉林打響為「瓜瓜」的故鄉，2年前成立蜂蜜產銷班，競賽更獲特優，未來將努力將杉林米、南瓜及蜂蜜推廣為人人最愛的伴手禮。

這次改選，農會常務監事劉永安與理事長楊正雄因2任屆滿，職務互調，未來經營團隊一樣沒有改變，吳俊德說，杉林農會以原來的優質團隊繼續攜手合作，接受挑戰及為農民服務。

警界退休的張世明首次挑戰總幹事一職，張世明說，杉林區是他的故鄉，從小就有為農民服務的目標，若順利當選總幹事，將與永齡農場簽訂農業生物科技合作意向書，並利用網路發展農民經濟，讓杉林區農產品享譽國際。

在野派整合挑戰總幹事，張世明邀前公所民政課長林榮森出任理事長，常務監事賴俊梁，並結合市議員鍾盛有的人脈，聲勢不錯，林榮森4年前曾與吳俊德角逐總幹事落敗，這次與張世明結盟參選以雪前仇。

(中時)