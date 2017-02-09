原住民動力小船職訓班 今舉行受訓典禮
全國首辦的「原住民動力小船駕駛訓練班」舉行開訓典禮，由高市府原民會委託「中華民國港口總工會動力小船駕駛訓練中心」辦理訓練工作，該中心表示，由於招生情形非常踴躍遠超過預期，訓練單位首次採用甄選機制，篩選出合格學員，一共錄取20位原住民族人參加訓練。
原民會主委谷縱表示，高雄是台灣海洋產業重鎮，除傳統遠洋漁業外，更是台灣遊艇產業製造與服務的重要基地，而遊艇觀光更是未來發展重點，為此儲備遊艇產業人才有其必要，鼓勵族人趁此浪潮進入產業內發展，透過免費職訓機會習得專業技術並取得駕船執照，將來結合本身的文化元素一展長才，希望族人好好珍惜機會。
動力小船駕訓中心主任施永林則表示，原住民動力小船班為首次辦理，學員按時完成學科及術科，結訓後可取得終身營業級執照，將來可從事載客業務，之後可免考照申請二級執照，有興趣的族人若持續發展，未來前景可期。
(中時)
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