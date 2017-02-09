脫靴K司機被狠酸 李妍憬看開自婊這麼說

李妍憬去年和司機互毆，鬧得沸沸揚揚。（圖／中時資料照）

李妍憬PO網友惡搞的馬靴廣告圖自我調侃。（圖／取材自李妍憬臉書）

女星李妍憬去年10月和賀姓司機互毆互告一事，登上各大媒體版面，之後事件進入司法程序，她便不多作回應，但當時曝光一段她脫馬靴猛砸運將的影片，至今仍常被網友開酸，而李妍憬今也自我調侃作出回應。

李妍憬當時動手影片曝光後，人就神隱飛到大陸，日前過年回台，還被嗆回來幹嘛，就連曬出紅包，也被酸「所以你買新靴子了沒」，無論什麼PO文，和司機衝突一事都會被提起，或許是習慣了，李妍憬今竟自己在臉書PO網友P的馬靴廣告圖，文宣寫道：「秋冬辣妹跑趴必備，打鐵&防身兩相宜」，底下還有計程車的配圖，諷刺意味濃厚。

除了自婊貼照片外，李妍憬還發文說：「不是我幽默，是你們真的幽默」，此舉引來部分粉絲支持，認為一笑置之的態度不錯，但也有網友繼續酸她毆人的事實，出現兩派說法。

(中時電子報)