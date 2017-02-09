波特蘭─高雄姊妹市協會 拜會高雄市議會

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波特蘭─高雄姊妹市協會9日拜訪高雄市議會，議長康裕成、副議長蔡昌達熱情接待。（高雄市議會提供）

波特蘭玫瑰皇后拉姆斯塔德（Ramstad）也隨團訪問高雄。（高雄市議會提供）

波特蘭與高雄市締結姊妹市將近30年，波特蘭─高雄姊妹市協會9日拜訪高雄市議會，議長康裕成、副議長蔡昌達率議員出面接待，康裕成表示，兩市情誼就像醇酒，越陳越香，是彼此信賴的好朋友。

波特蘭─高雄姊妹市協會由會長波斯威克（Bostwick）、副會長張奇威、玫瑰皇后拉姆斯塔德（Ramstad）、皇家玫瑰協會總理史達爾（Stahl）等人率領，拜會高雄市議會，康裕成、蔡昌達率議會國民外交促進會議員李順進、高閔琳、俄鄧．殷艾等人熱情接待。

康裕成說，波、高2座城市每年必定安排1次見面，持續將近30年，情誼堅不可破，是彼此信賴的好朋友、最誠摯的手足關係。她本人亦曾在2012年、2015年前往波特蘭，感覺波特蘭是相當美麗、具獨特魅力的城市，龍舟賽、玫瑰花車遊行均令人留下深刻印象。

由於今年正逢金雞年，康裕成特別以中英文雙聲致詞，並祝福波特蘭姊妹市訪問團「雞年吉祥、大雞大利」，讓外賓感受到高雄溫暖情誼。

(中時)