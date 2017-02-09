被列黑名單 南韓藝文界集體控告朴槿惠

南韓數百名藝文界人士今天就批評當局遭列入黑名單，對遭國會彈劾的南韓總統朴槿惠及2名官員提告。

朴槿惠前幕僚長及南韓前文化部長因製作和執行音樂、文學、電影、舞蹈、美術和劇院近1萬人的黑名單，本週遭起訴。

調查圍繞著朴槿惠、牽涉廣泛醜聞的檢察官表示，政府將這些「左翼」藝術家列入黑名單，旨在使他們拿不到政府補助或民間資助。

這些人的委任律師表示，在這項法律行動中，461名藝文人士因隱私、言論自由和信念等基本權利遭侵害，每人索賠100萬韓元（872美元）。

民主律師協會（Lawyers for a Democratic Society）發表聲明指出：「這些藝文人士被迫自我審查，以避免被貼上『左翼分子』標籤，以及在國家支持上獲不公平對待或成為國家監視的目標。」

名單上眾多人都曾在作品中嘲諷或批評朴槿惠或她已故獨裁者父親朴正熙。朴正熙以鐵腕統治南韓，自1961年執政至1979年。

當中許多人也批評朴槿惠政策失敗，包括2014年世越號船難救援亂糟糟，或只是對受害家庭表達支持。（譯者：中央社蔡佳伶）1060209

(中央社)