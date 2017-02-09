彰邑關帝廟遇火劫 文昌帝君腹中藏玄機

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關帝廟遭火劫，文昌神像意外發現錫製的香爐，雕刻家指出意味「薪（香）火相傳」，果真應驗，今天專家指泥塑神像雖火損嚴重，但有修復的可能。（吳敏菁攝）

關帝廟遭火劫，文昌神像意外發現錫製的香爐，雕刻家指出意味「薪（香）火相傳」，果真應驗，今天專家指泥塑神像雖火損嚴重，但有修復的可能。（吳敏菁攝）

關帝廟遭火劫，文昌神像腹中藏玄機，發現錫製的香爐。（吳敏菁攝）

彰化關帝廟日前因火災造成後殿文物損燬，彰化市公所和文化部文化資產局、彰化縣文化局會談整修計畫。（吳敏菁攝）

彰邑關帝廟遇火劫，今天會勘進行文物盤點，意外發現玄機，泥塑文昌帝君腹中還安置錫製香爐，用意是為「薪（香）火相傳」，神奇的是，經專家鑑定，文昌帝君和配祀天聾、地啞3神尊果真應驗，可望修復完好，文化部也承諾中央不會置身事外，會配合地方協助盡速修復原來的風華。

縣定古蹟彰邑關帝廟文昌殿遭祝融之災，今天農曆正月13日是「關聖帝君飛昇紀念日」，慶典如期舉行，彰化市長邱建富率領祈請關帝君庇佑，早日「浴火重生」！

遺憾中讓人振奮發現新玄機，被燒破泥塑文昌帝君的腹中，赫然有具錫製香爐，木製爐蓋還散發檜木香，神像雕刻師傅林新發指出，其用意正是為了「薪（香）火相傳」。

今天飛昇紀念慶典過後，彰化市公所寺廟科和文化局進行古蹟文物盤點，立委黃秀芳也文化部派員會勘，文化局統計，關帝廟建議登錄古物計39件，災損後殿內有7件建議登錄文物遭火劫，將投入修復。

文化局長陳文彬呼應彰化市長邱建富建議，再次呼籲文資附近的住家或民眾進行施工或是各項工程前必須考量可能造成損壞，彰化縣政府也將制定行政法規，希望文化資產周邊住家在施工時能送交相關施工報告備查。

文化部文化資產局主任秘書吳華宗表示，彰化關帝廟是全民的文化資產，發生火災讓人震撼與痛心，中央不會置身事外，文資局一定會全力配合地方政府，協助盡速完成後殿修復，原定正殿等整修計畫也會持續進行，經費還待進一步估算。

(中時)