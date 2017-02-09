情人節限定！台中寶格冰淇淋推「莓好定格鬆餅組」

台中「寶格」冰淇淋專賣店推出情人節限定「莓好定格鬆餅組」。（圖／曾麗芳）

搶食西洋情人節商機，同時看準冬季草莓盛產季，台中「寶格」冰淇淋專賣店推出情人節限定「莓好定格鬆餅組」，包括以草莓奶油內餡、手工草莓果醬，層層堆疊的心型鬆餅，並選用大顆飽滿的台灣草莓點綴，口感蓬鬆軟綿甜蜜風味，配上2種口味的冰淇淋、飲品2杯。

位於台中市公正路上的「寶格」冰淇淋，為慶祝情人節到來，2月11日起至3月19日，凡到店內享用情人節限定「莓好定格鬆餅組」，即可參與「情人時光免費拍」活動，寶格店員將於現場為消費者拍照、現場印製照片，10分鐘即可取件，讓幸福時刻永遠定格。

店內甚受消費者喜愛的鬆餅，出爐後最怕遇冷影響口感。為此，寶格負責人楊俊男表示，店內使用台灣在地有機鬆餅粉，不以任何化學方式延長保存期限，加入同樣來自台灣的在地鮮乳，採用現點現做方式，讓每一份鬆餅都在適中溫度下送到客人手中，體驗剛剛好的蓬鬆軟綿。

愛心造型鬆餅舖上草莓與草莓奶油內餡，再疊上另一層鬆餅，總共三層的彭湃軟綿，可先以多汁的草莓鮮果佐綿密草莓奶油內餡，一口享用三層鬆餅的厚實彭湃，或淋上香濃滑順煉乳，與草莓的酸甜交織更顯風味。

楊俊男表示，如果吃膩草莓鬆餅口感，還可搭配頂端經典冰淇淋，冰淇淋採用紐西蘭乳源、100％可可膏研發而成牛奶、巧克力口味，可選擇以新鮮草莓蘸冰淇淋食用，也可加入草莓果醬，酸甜濃度由自己控制，做出專屬的草莓冰淇淋。

值得一提的是，有別於一般市售果醬，寶格冰淇淋以手工熬煮果醬、剔除化學添加物使用，用水果細火慢熬，在新鮮果汁中還能吃到原始果物顆粒，一口厚實軟綿口感鬆餅配上一匙天然原味冰淇淋，是店內推薦的超人氣吃法。

(工商)