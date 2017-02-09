高齡近百 郝柏村：不做虧心事才是健康

郝柏村與郝龍斌父子倆今（9）晚上Yahoo TV《巧芯聊風向》，來個溫馨的父子跨世代對話。（本報資料照片）

Yahoo TV《巧芯聊風向》今（9）晚專訪前行政院長郝柏村與國民黨副主席郝龍斌。這是高齡98歲郝柏村首次嘗試網路直播，甚至可能是直播史上最年長的直播者。

郝柏村年近百歲，聲音依然清晰、中氣十足，精神和氣色都很好，網友忍不住問是怎麼保養的？郝柏村說，健康才能長壽。他現在是98歲半，全家都不抽菸，會喝酒但不好酒，而且生活規律、營養均衡、多運動、早睡早起等等，這樣身體就健康，但這不是長壽的定律。

郝柏村還說，自己會維持體重。飲食不一定是要吃好的，而是要營養均衡。郝柏村說自己每天只吃一碗飯，因為很重視維持體重，現在都保持在74公斤。另外，心理上的健康還是很重要，不做虧心事，這才是健康。

運動方面，郝柏村說，要有恆心，雖然他是50歲以後才開始游泳。郝龍斌補充道，郝柏村現在下水，一次就是腳不著地40分鐘；而且他現在每天讀書3小時，讀完還堅持要寫讀書心得3000字。

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(中時電子報)