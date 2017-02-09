陸一帶一路峰會 普丁將出席

大陸將在今年5月召開「一帶一路」國際合作高峰論壇，俄羅斯駐華大使傑尼索夫9日在記者會上表示，俄國總統普丁將會親自出席，另據英媒報導，英國首相梅伊也將出席。

大陸近年來強推一帶一路戰略計畫，積極促進與中亞、東南亞、中東地區國家的經貿合作，並協助改善沿線國家的基礎建設，同時逐漸往亞太地區及歐洲擴展，以提升國際間的經貿影響力。

大陸外交部發言人陸慷表示，高峰論壇預計5月在北京舉行，並將邀請歐洲、非洲、亞洲、拉美等地區的國家領導人，共同參與經濟建設的發展。

(旺報)