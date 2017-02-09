沒尊嚴！傅達仁安樂死被擋 行政院回函全文曝光

傅達仁積極推動合法安樂死。(傅達仁提供)

行政院回函。(傅達仁提供)

84歲資深主播傅達仁近年病痛纏身，年前特地上書總統蔡英文，陳請國內通過安樂死法案，自願成為合法安樂死首例。當時總統府正式回函給傅達仁，信中強調：「總統非常重視，已函請行政院處理。」未料傅達仁今（9日）接行政案回函，透露行政院「仍以安寧療法，替擋我的推案」，讓他再次懇請政府卓參。

傅達仁推動安樂死合法，遭行政院以各界看法分歧，目前已有「安寧緩和醫療條例」擋下，但他說：「安寧緩和醫療只是打麻藥或嗎啡，讓你噁心、不吃、昏睡而死，有從數十日到數年者，醫療費用不知多少？而安樂善終藥，半至數小時內可安然而終，不一樣矣！帝王時代不知此法，只知煉長生不老之丹或鶴頂紅、百步蛇之毒，如今已知有此善終劑，且民主先進國家已使用多年，為何不可效之？荷蘭首年只有2例，自願者少且立法後，也不會有幾個各教之徒，夠此條件！全此的政府啊！安樂善終法案立之，加分者衆！」

傅達仁推動安樂死被擋下消息傳出，掀起網友熱議，有人就在底下留言支持傅達仁推動安樂死法案的決心「善終權遊行，算我一份，力挺到底！」還有人感嘆「高鳴之死，絕非唯一，往後無數的高鳴，可能也有你我在其中，這樣的政府，可悲，但是，這些高官，當他們成了當事人的那一天，才會真正明白善終權的神聖！」

傅達仁接行政院回函臉書全文：

高鳴之死 達仁之怨：

比我小兩歳 83歳的高嗚台語演員

因老病痛苦不堪上吊身亡死的難看

因沒有法而沒有人權 沒有尊嚴！

年前推展「安樂善終」法案

今接行政院回函：仍以安𡨴療法 替檔我的推案：80以上 不治之疾 出於自願！不妨他人自由 可行善終權

又合公民利益樽節健保予算 一舉數得的全民福祉大法案！請政府卓參 再卓參！

(中時電子報)