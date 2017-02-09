機場捷運通球場 洪總好期待

Lamigo桃猿總教練洪一中。（葉姵妤攝）

桃園機場捷運將在今年3月2日正式通車，屆時不僅球迷可以搭乘機捷到Lamigo桃猿主場看球，猿隊隊職員也能利用捷運往返球場，總教練洪一中就開心表示：「期待這個好幾年，終於通了，以後就方便多了。」

機場捷運耗時20年興建，Lamigo桃猿隊從將主場搬到桃園國際棒球場後，一等也等了6年，今年3月終於要正式通車，桃猿領隊劉玠廷、總教練洪一中今天(9日)與球員一同試乘，洪總直說很期待，並笑說：「沿路的風景也還不錯。」

洪總提到，自己太太就住在台北木柵，如今機場捷運開通，以後可以在比完賽後就搭捷運到台北，隔天再從台北搭回球場準備晚間的賽事，洪總透露：「我還滿喜歡搭捷運的，平常到台北幾乎都不搭計程車，都是搭捷運或公車。」常到球場看球的太太和女兒，未來搭機捷到球場也更方便。

等了很久的捷運總算要正式營運，屆時球迷搭機捷往返球場，還有機會「捕獲野生總教練」，對於遇上球迷打招呼，洪總也很歡迎，「人家願意跟我搭招呼我滿高興的啊，等到有一天，沒人要跟我打招呼那就慘了。」

(中時電子報)