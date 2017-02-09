夏威夷男不怕死 距滾燙岩漿咫尺拍照

網路上流傳一段驚人的影片，夏威夷火山岩漿沿著岩石流入海中，不斷冒出蒸氣濃煙，有一名不怕死的男子竟然在距離滾燙岩漿超近的地方游泳，拿自拍棒拍照。

「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，夏威夷攝影師辛松去年8月拍攝幾勞亞（Kilauea）火山岩漿流入夏威夷大島（Big Island）岸邊大海景象。

辛松（Kawika Singson）是以超近距離拍攝火山岩漿聞名的攝影師，他當時拍到1名夏威夷男子在海浪中，相當靠近岩漿。這名男子似乎拿著自拍棒，在拍湧入海中不停冒著熱氣的岩漿。

辛松上週將這段影片上傳到他的YouTube頻道，不出所料，他的粉絲也感到相當震驚。

辛松告訴「哈芬登郵報」說：「這非常危險，（但）我們從小就住在這座火山島上。如果你看了我所有的照片和影片，就知道我相當熟悉岩漿和其潛藏的危險。」

辛松還說：「我絕對不建議任何人做這種事。」

岩漿溫度可高達華氏2000度（約攝氏1093度），夏威夷強勁和無法預測的波浪，可能隨時都會讓這名男子被拋進岩漿裡。更糟的情況還有，岩漿接觸海水會產生大量蒸氣和火山玻璃。

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）科學家巴伯（Janet Babb）告訴「舊金金紀事報」（The San Francisco Chronicle）：「岩漿遇到海水會產生超級燙的蒸氣和鹽酸，還有火山玻璃碎片。那是應該避開的東西。」（譯者：中央社陳昱婷）1060209

(中央社)