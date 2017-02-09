日債吸引力大增 陸躍居最大債主

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日本官方數據顯示，2016年中國大陸淨買入11.2兆日圓（約新台幣3.1兆元）日本債券，成為全球最大日本債券持有者。日本則在1月超越中國大陸，成為美債最大海外持有國。

陸媒華爾街見聞今天報導上述消息指出，日本自2016年1月29日實施負利率政策以來，日本債券吸引力大大增強，中國大陸投資者也加強購買日本債券。

報導說，中國大陸正在增持的，主要是1年以下的短期國庫券等日本國債。由於中國大陸對外債投資有嚴格限制，因此中國大陸對日本國債的投資，大部分被認為來自中國人民銀行（大陸央行）。

報導表示，中日是美債前兩大持有國，但都在減持美債。中國大陸一度是世界上最大的美債持有國，已經連續6個月拋售美債；日本則已連續4個月拋售美債，拋售額接近500億美元。1060209

(中央社)