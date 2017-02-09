喜樂愛加倍籌建「伯立歐家園」 二林農會伸援手

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喜樂愛加倍籌建以身障獨老安養終生「伯立歐家園」，二林鎮農會發起「您消費、我捐款」，早日完成理想中的家園。（吳敏菁攝）

喜樂愛加倍籌建以身障獨老安養終生「伯立歐家園」，二林鎮農會發起「您消費、我捐款」，今天捐贈支票。（吳敏菁攝）

喜樂愛加倍籌建以身障獨老安養終生「伯立歐家園」，二林鎮農會發起「您消費、我捐款」，早日完成理想中的家園，彰化縣府表揚。（吳敏菁攝）

彰化喜樂愛加倍為籌建以身障獨老安養終生的「伯立歐家園」，二林鎮農會協助低利貸款買下家園基地，並在地目變更前種植稻米，以「希望」為種子，發起「您消費、我捐款」，6年來捐出超過200萬元，理事長陳忠盛感動，愛心讓夢想不再遙不可及。

今天彰化喜樂愛加倍與二林鎮農會在縣府中庭舉辦2017「因為有您．相信有天使」系列活動，極限輪椅舞團及庇護學員們熱舞揭開了序幕。

彰化縣副縣長林明裕表示，喜樂愛加倍奉獻身心障礙領域、二林鎮農會透入關心與協助，盼所有企業都能以不同方式來共襄盛舉。

二林鎮農會總幹事蔡詩傑表示，多年前得知喜樂愛加倍理事長陳忠盛為籌建以身障獨老安養終生「伯立歐家園」煩惱，發起「您消費、我捐款」活動，拋磚引玉。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，期望建構「伯立歐家園」，讓身障者有個遮風避雨的家，安心有尊嚴的度過老年。

二林鎮農會多年來持續「您消費、我捐款」只要購買貼有「5元」字樣貼紙的二林鎮農會商品，二林鎮農會就會提撥5元捐贈給喜樂小兒麻痺關懷協會做為「伯立歐家園Polio Home」基金。

今天二林鎮農會也提供新產品：「啡藏蕎妙」蕎麥咖啡讓大家品嚐，特選咖啡豆加入精磨的優質國產蕎麥，品嚐咖啡淡淡麥香，口味獨特，讓人感動。

此外，還有「紅薏仁粒」、「紅薏仁雪花片」、「紅薏仁蕎麥隨身包」、「蕎麥薏仁水果脆片」、「蕎麥麵」、「蕎麥雪花片」、「二林真情禮禮盒」，讓人看到土地栽出美麗的風采，好品質樹立好口碑，還讓人吃到愛心。

(中時)