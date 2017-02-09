天冷心不冷 海巡挽袖捐熱血

總局長許績陵頂著9度低溫帶領同仁共50人，以實際行動挽起袖子當個快樂的捐血人。（葉書宏翻攝）

海巡署海岸巡防總局響應「捐血一袋救人一命」之理念，今（9日）配合台北捐血中心，在總局秀峰營區舉辦捐血活動，總局長許績陵頂著9度低溫帶領同仁共50人，以實際行動挽起袖子當個快樂的捐血人。本次活動總捐血量達2萬2000CC，展現海巡人員「愛」不落人後的熱血行動。

許績陵指出，捐血是不斷傳播愛的過程，每一滴鮮血都可以及時挽救另一條待援的生命，同時可以促進自身血液新陳代謝，可謂一舉兩得。

服役同仁王佩人則表示，參加捐血活動可以為社會貢獻一己之力，讓身心都獲得快樂。海岸巡防總局表示，將持續與台北捐血中心配合，定期辦理捐血活動，踐行海巡「熱血公益、積極服務」的文化。

(中時)