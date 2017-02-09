年改讓公務員晚景淒涼？李來希被罵爆

退休軍公教人員曾多次走上街頭抗爭，但李來希在臉書上PO出一段「晚景淒涼」的退休公務人員的遭遇卻被罵翻。(資料照片/陳怡誠攝)

年改議題讓許多退休軍公教人員走上街頭抗爭，全國公務人員協會理事長李來希在臉書上PO出一段退休軍公教人員的遭遇，說這些軍公教人員晚景淒涼，要酸民們看看，沒想到反而更被酸爆，被吐槽「真的不懂何謂晚景淒涼嗎？」

李來希在臉書上所稱「晚景淒涼」的軍公教人員，是在台北市政府服務達35年退休，從事公職18年後才存第一筆購屋頭期款，辦理30年貸款。在104年元月退休，房貸還有11年，三名子女中目前還有一人就讀大學，一人就讀研究所，一人大學肄業。問李來希晚婚又有房貸退休公務人員，不能再去找工作，退休金又被無能政府壓榨該如何自處。

本來希望爭取網友支持的文章被轉到PTT上，卻引來大批罵聲，許多網友大喊勞工的晚年更慘怎麼不說，也有從高中畢業開始打工賺取大學學費的網友出來發聲，也有人直批難不成他的退休金要多到讓他不用工作，還能繳房貸加養三個讀大學的小孩？

而李來希所用「晚景淒涼」的字眼更是被罵翻，有網友問他「真的不懂何謂晚景悽涼嗎？」，也有大罵如果這樣是晚景淒涼，那新進公教人員不就更慘，更有人揶揄，勞工早就死了，根本沒有晚景可言。

(中時電子報)