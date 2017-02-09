陸破假證集團 一張記者證售8100元

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大陸警方偵破北京「5•24」特大製作銷售假記者證團夥案，是總隊自建隊以來破獲的最大一件製作販賣假記者證案。

澎湃新聞網報導，警方是在2015年11月接到民眾舉報，稱微信「網路大電影宣傳組」有個叫尹東波的人在網上銷售記者證，一張要1800元人民幣，約8100元新台幣。

警方經四個月調查，循線偵破此集團。在李姓嫌犯住處查獲假記者證半成品935冊、假印章25枚，以及已銷售的假記者證電子版圖片，8部電腦與手機9支等證物。

(旺報)