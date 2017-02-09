醫院保全監守自盜 竊取百萬金飾鑽戒
監守自盜！基隆醫院某護理師申請銀行保險櫃，於是將百萬金飾、鑽戒暫放醫院置物櫃中，未料，醫院顧姓保全人員藉由職務之便，巡邏勤務打探周遭情況，而且分次院盜取價值新台幣百萬元的金飾鑽戒，再拿去低價變賣。
警方調查，經調閱監視器，顧嫌每次進入辦公室巡邏，均空手進、滿手出，而引起員警注意，欲找顧嫌調查說明，卻已不知去向。
經了解，顧嫌平時沉迷於賭博，雖任保全有固定收入，卻入不敷出，甚至為償還地下錢莊債務才鋌而走險，顧嫌素來與院方人員互動良好，而院方人員得知後，均表示無法置信。警詢後依竊盜罪嫌，函送基隆地方法院檢察署偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。