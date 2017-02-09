醫院保全監守自盜 竊取百萬金飾鑽戒

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監守自盜！基隆醫院某護理師申請銀行保險櫃，於是將百萬金飾、鑽戒暫放醫院置物櫃中，未料，醫院顧姓保全人員藉由職務之便，巡邏勤務打探周遭情況，而且分次院盜取價值新台幣百萬元的金飾鑽戒，再拿去低價變賣。

警方調查，經調閱監視器，顧嫌每次進入辦公室巡邏，均空手進、滿手出，而引起員警注意，欲找顧嫌調查說明，卻已不知去向。

經了解，顧嫌平時沉迷於賭博，雖任保全有固定收入，卻入不敷出，甚至為償還地下錢莊債務才鋌而走險，顧嫌素來與院方人員互動良好，而院方人員得知後，均表示無法置信。警詢後依竊盜罪嫌，函送基隆地方法院檢察署偵辦。

(中時)