惡少砍斷工讀生手掌 少年法院裁定收容

新北市17歲陳姓少年因缺錢花用，竟在5日晚間持西瓜刀到新莊裕民街某超商行搶，行搶過程砍斷同樣也是17歲的丁姓工讀生手掌，陳嫌因混亂中也劃傷自己送醫，經過多天修養，終於出院到警局製作筆錄，警方依強盜未遂、殺人未遂罪嫌，將他移送少年法庭，晚間少年法院裁定陳嫌收容少年觀護所。

據悉，陳姓少年今天在律師、家人陪同下製作筆錄時，向警方表示因缺錢才會行兇，想「很快變有錢」當晚從樹林住家搭計程車到新莊，沿途經過兩三間超商，但都是女性店員，直到走到裕民街見男性工讀生，才闖入行搶。

(中時)