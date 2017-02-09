冷氣團發威　新北6年長者猝死

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新北市消防局統計，今（9日）凌晨0時起至晚間8時止，共有7名患者（5男2女）失去生命跡象、到院前心肺功能停止送醫，僅有1人搶救成功。（葉書宏翻攝）

冷氣團來襲，新北市消防局統計，今（9日）凌晨0時起至晚間8時止，共有7名患者（5男2女）失去生命跡象、到院前心肺功能停止送醫，僅有1人搶救成功，其餘6人送醫後宣告不治。

家住三重的80歲趙姓婦人今清晨5時許突然胸悶冒汗，最後失去生命跡象，家人趕緊通報警消送醫，所幸搶救後恢復生命跡象，從鬼門關前搶回一命，家屬告知趙婦有高血壓、糖尿病等病史。

永和92歲阮姓婦人今上午11時許，被家人發現胸悶冒汗躺在床上，警消獲報抵達時，阮婦已失去生命跡象，送往永和耕莘醫院急救宣告不治；家屬透漏，阮婦身體硬朗，無相關病史，當發現她時不斷在喘氣，感覺呼吸困難。

消防局指出，外出時穿戴防寒衣物，備妥帽子、手套、口罩等。清晨與深夜的溫度較低，儘量避免逗留山區步道或野外空曠地區。

使用瓦斯熱水器、瓦斯爐時，務必保持通風，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適類似感冒症狀，可能是一氧化碳中毒，請立即打開通往室外窗戶通風，並撥打119電話求助。

消防局強調，年長者或心血管疾病病史的親屬，請特別注意保暖，另外使用電暖器時，應維持室內適當通風，以免室內氧氣不足，造成傷害，切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，避免火災發生。

(中時)