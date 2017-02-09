南韓O型與A型口蹄疫並發 發布1級預警

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聯合新聞通訊社報導，隨著南韓京畿道漣川郡、忠清北道報恩郡和全羅北道井邑市相繼出現A型和O型口蹄疫疫情，農林畜產食品部今天開會決定，將口蹄疫預警級別上調至1級預警「嚴重」階段，為7年來首次。

農食品部表示，經檢測，昨天通報京畿道漣川郡一家乳牛養殖戶的乳牛疑似病例，現證實感染了A型口蹄疫。此外5日和6日忠清北道報恩郡和全羅北道井邑市已相繼出現0型口蹄疫病毒，而同時出現0型和A型病毒在南韓尚屬首見。

根據危機嚴重程度，南韓口蹄疫預警級別分為4級，分別是4級預警 (關心)、3級預警 (注意)、2級預警(警惕)和1級預警 (嚴重)。1060209

(中央社)