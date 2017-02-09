山東女孩在滑雪場死亡 警方調查

山東臨沂茶山滑雪場內，一名10歲左右的女孩9日上午在上坡摔倒後被捲入傳送帶，最終死亡。目前，該滑雪場已暫停營業。

《北京青年報》報導，目擊者稱，事發當時，女孩在上坡時摔倒，頭髮和胳膊捲進了傳送帶，左肢截斷。與此同時。另有目擊者質疑稱，事發後滑雪場內工作人員並未及時處理此事。

工作人員確認女孩捲入傳送帶死亡一事，稱當地警方已介入調查，具體細節不方便透露。事發後，滑雪場已經停止營業，已經團購的顧客可以選擇退票。工作人員還說，除了這起突發事故，暫停營業還因為滑雪場內的雪質不好，達不到要求了。

(旺報)