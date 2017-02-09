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李進勇：希望學童繼續留橋頭本校就讀

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李進勇：立場與中央一樣希望學童繼續留橋頭本校就讀
雲林縣長李進勇今晚在虎尾主燈區指揮中心與幕僚討論許厝分校處理事宜，不斷察看手機回報的資訊，神情凝重。（周麗蘭攝）

針對行政院希望許厝分校學生下學期繼續留在橋頭本校就學，縣長李進勇表示，許厝分校學童尿液硫代二乙酸濃度偏高，影響身體健康，雖國衛院、國健署委託研究結果不盡相同，學童健康風險疑慮仍無法排除，他的立場跟中央一樣，希望學童繼續留橋頭本校就讀。

今晚九點雲林縣府發布新聞稿指出，雲縣府將積極促使行政院針對學童健康安全風險進行更精準的研究，並且針對污染源環境更深入的監測，以做為相關決策之依據。

縣政府表示，對學童的用心與關心，與家長立場一致，會跟家長合作，保持暢通溝通管道，共同守護學童的健康及維護學習的受教權。

對於媒體逼問家長若要抗爭，縣府怎麼辦？李進勇做了一個嘴巴上拉鍊的手勢說「不要問我」。

(中時)

關鍵字：許厝分校橋頭本校李進勇污染源
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