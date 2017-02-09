李進勇：希望學童繼續留橋頭本校就讀
針對行政院希望許厝分校學生下學期繼續留在橋頭本校就學，縣長李進勇表示，許厝分校學童尿液硫代二乙酸濃度偏高，影響身體健康，雖國衛院、國健署委託研究結果不盡相同，學童健康風險疑慮仍無法排除，他的立場跟中央一樣，希望學童繼續留橋頭本校就讀。
今晚九點雲林縣府發布新聞稿指出，雲縣府將積極促使行政院針對學童健康安全風險進行更精準的研究，並且針對污染源環境更深入的監測，以做為相關決策之依據。
縣政府表示，對學童的用心與關心，與家長立場一致，會跟家長合作，保持暢通溝通管道，共同守護學童的健康及維護學習的受教權。
對於媒體逼問家長若要抗爭，縣府怎麼辦？李進勇做了一個嘴巴上拉鍊的手勢說「不要問我」。
(中時)
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