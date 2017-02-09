地下停車場出售做健身中心 員林國宅住戶告縣府
彰化縣政府去年6月將員林國宅，地下和地上1、2樓商城空間，以3億4900萬元代為售出，引發住戶不滿，9日在國宅中庭集結抗議，質疑工務處標售過程涉及賤賣國有財產，並至彰化地檢署控告縣府瀆職、偽造文書。縣府強調過程合法，完全透明公開。
員林國宅由內政部營建署於1995年竣工，商城歷經多次標售才售出，買主打算改建健身中心，引發建築安全疑慮，縣長魏明谷7日到場親自宣布全面停工；但地下停車空間大幅限縮，仍引發住戶不滿，質疑縣府工務處賤賣產權，縣議員游振雄、張雪如與曹嘉豪上午都到場聲援。
上百名住戶集結在國宅中庭，高喊「破壞結構、危害生命，結構安全、不能妥協，無良商人、滾出國宅」，出示多張照片，質疑買主日前改建施工後，造成地下室牆面多處有龜裂情況，影響結構安全，隨後並至地檢署遞狀。
對縣府具名提告的王姓住戶指出，去年3月台新銀行才以每坪15萬標得1、2樓，但不到三個月後標售的商城，換算後每坪僅2.6萬，是一般住宅戶的實價登錄價格的四分之一，根本不符市場行情，質疑過程有圖利、賤賣國有財產，還有不實登載的偽造文書之嫌。
縣府工務處強調，相關招標文件、買賣契約及底價，都經營建署核定後上網公告，標售所得也全數繳回營建署，過程公開透明，絕無賤賣或圖利。針對結構遭破壞疑慮或占用公共空間，皆已拍照蒐證，將請專家學者作鑑定。
(中時)
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