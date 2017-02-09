美資助俄語新聞網 與俄國官媒打對台

我要評比

2家由美國政府資助的新聞機構，將合作營運全球俄語電視新聞網，為使用俄語的視聽眾提供新選擇。輿論批評受官方掌控的俄羅斯媒體，經常淪為宣傳工具，散播不實報導。

美聯社報導，在總部位於華府的美國之聲（Voice of America）協助下，設於布拉格的自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）營運的電視新聞網Current Time，將為全球俄語人士提供全天候節目，報導符合事實的新聞，其高層主管稱俄羅斯市場嚴重缺乏此類新聞。

這個去年開始低調營運的電視新聞網，本週正式開播。

Current Time的宣傳影片稱：「在紛雜的世界中，述說真實可能相當困難，但Current Time將如實報導。Current Time為您檢驗真相，沒有『假新聞』與操弄。」

該電視新聞網透過有線電視、衛星電視與網路在歐洲播出，反映美國欲削弱俄國宣傳機器控制的意圖。美國政府早前就提出警告，稱俄羅斯宣傳機器的勢力日漸擴大，俄國國營新聞機構史潑尼克（Sputnik）與今日俄羅斯（RT）是主要代表。

美國與其他國家的憂慮日增，擔心這類新聞機構扭曲俄羅斯人民對西方政府的觀感，甚至掩蓋俄國觀眾能取得的有限獨立新聞資源。

Current Time主管表示，儘管其原屬美國政府資助機構，但成立宗旨為提供平衡且準確的資訊，與隸屬克里姆林宮的新聞機構大不相同。

俄羅斯駐華府大使館並未對此事置評。（譯者：中央社廖禹揚）1060209

(中央社)