美貿易救濟調查激增 陸盼有效管控摩擦
中國大陸商務部公布，美國去年對大陸發起的貿易救濟調查數量年增逾8成。陸方官員表示，中美發生貿易摩擦很正常，期盼雙方在WTO規則架構內實施貿易救濟，有效管控貿易摩擦。
新華社今天報導，中國大陸商務部公布，美國2016年對大陸發起20起貿易救濟調查，案件數量年增81.1%。其中，反傾銷調查11起，反補貼調查9起，涉案金額37億美元，年增131%。
美國近期連續公布多起涉及中國大陸產品的貿易救濟案件裁決，包括輪胎、不鏽鋼板等。
中國大陸商務部貿易救濟局長王賀軍說，中美之間貿易規模大，發生貿易摩擦是正常的。但陸方注意到，美國裁定涉及中國大陸的案件稅率偏高，且存在諸多不符世界貿易組織（WTO）規則的「錯誤做法」。
他說，中國大陸商務部反對美方上述做法，也多次表達陸方關注，並要求美方儘快糾正。
王賀軍表示，陸方希望中美兩國商務部門今年透過各種對話機制保持密切溝通，在WTO規則架構內實施貿易救濟，有效管控貿易摩擦，保障互利共贏的雙邊經貿關係順利發展。1060209
(中央社)
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