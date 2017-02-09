佯稱缺現金買保險 男子連環騙遭判刑
42歲黃姓男子，佯稱要買保險缺現金、回補挪用公司款等理由，向張姓保險業務員詐騙22萬元；又拿芭樂票向林姓男子騙得5500美金，就連在超商打工的張姓友人也被騙遊戲點數等，台中地院合併判處3年徒刑，其中1年6個月須入監服刑。
判決書指出，黃男前年6月向張姓保險員佯稱，想幫自己及太太、女兒買保險，有1000萬定存戰不能解約，手上沒現金，還有挪用父親公司款項需償還，希望張男協助資金周轉，等到事情處理後，就會買保險。
張男信以為真，還拿自己的自小客車去典當15萬元，借給黃男。沒想到隔天，黃男又開口還不足回補公司款，張男又向友人借款5萬元；相隔一天又是同樣理由，黃男又指導張男以「刷卡借現」手法套現約2萬元。
同年10月初，黃男得知林姓友人從美國回來，拿一張以6000元買來的20萬元芭樂票，要向林折換5500元美金，林男發現該支票為遠期支票，要求換票，可是黃男一直拖延都未換票。
之後，黃男又以支票出狀況感到不好意思為由，佯稱要買一部機車給林男，由林男簽了本票4萬4000元買了一部中古機車，手續辦好後立即把車其走，立即去轉換脫手5000元；隨即又拿林男身分證件，去買一支市價逾2萬元手機。
同一時間，他又把張姓超商店員騙得團團轉，連身上薪資1萬1000元及收銀機內1萬元現金拿出來交給他，還為其操作騙得1萬元遊戲點數。
台中地院審理後，法官認為黃男利用朋友的信任而詐騙，合併判處3年徒刑，其中1年6個月須入監服刑。
(中時)
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