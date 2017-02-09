夜間開館提升閱讀風氣 台中人借書首破千萬冊
台中市市民借書量首度突破千萬！台中市立圖書館統計，去年度借閱總冊數達1011萬冊，較前一年大幅成長15.9%。館方分析，去年延長夜間開放，加上全面與戶政系統合辦新生兒借閱證更便利，讓台中人更愛讀書。
市立圖書館館長張曉玲表示，市圖推動「城市閱讀」，去年3月起延長夜間服務時間至晚間9時，讓民眾利用工作之暇在晚間運用圖書館資源；統計去年總入館人次達871萬，其中，夜間人次就高達131萬。
市圖並自去年起與戶政系統合作，鼓勵爸爸媽媽為新生兒辦「第一張借閱證」，報戶口時就能同時辦理，讓0到5歲嬰幼兒辦證人數從前年約7800人，成長到去年約2萬2000人。
從年度總借閱狀況觀察，民眾喜愛書籍類別從科普、推理、實用、文學等各有擁護者；有趣的是，60歲以上讀者除了偏好飲食養生、文學類書籍，也常借閱《三隻小豬》、《小熊的一天》等童書，推測是帶回家與孫子共讀。
張曉玲表示，今年1月再推出「台中市立圖書館APP」，不但可當借書證使用，還可以查詢個人借閱資料、推薦書籍等，藉以提升民眾借書意願。
(中時)
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