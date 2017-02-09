帝國糖廠修復 明年9月開幕營運
帝國糖廠修復及景觀公園興建，市府朝台中產業文化園區的方向規劃，除原樣修復保存糖廠原有風貌，也將以「促參OT」方式公開招商，將歷史建築活化為「台中產業故事館」，預計今年5月底前完成招商，107年9月開幕營運。
市長林佳龍9日前往台中糖廠區段徵收工程工務所聽取簡報，了解糖廠生態湖及周遭區段徵收工程進度。他表示，配合故事館整體規劃，打造湖畔景觀生態公園，園內擁有比台中公園日月湖大3倍的生態湖，可望成為舊城區最閃亮的一顆珍珠。
帝國製糖台中營業所於2007年由市府公告為台中市歷史建築，前身是帝國製糖株式會社台中工廠，興建於1935年(昭和10年)，為日治時期帝國製糖株式會社台中營業所專用，戰後為台灣糖業公司台中辦公處。
林佳龍表示，「糖」與「米」是過去台中的產業基礎，也是支撐城市經濟生活的重要物產，因此市府規劃將舊糖廠定位為台中產業故事館，在館內展設一級、二級、三級產業，呈現台中的過去與未來。
文化局表示，帝國製糖台中營業所周圍台糖早期開發遺留的窪地，已荒廢10餘年，市府規劃舊糖廠為台中產業故事的主題館舍，且為配合進行整體規劃，將該處建造為兼具生態保留及歷史人文的湖濱生態公園。
未來第二階段帝國糖廠修復及景觀公園興建完成後，結合台中公園的日月湖、綠空鐵道軸線計畫，可串聯各文化景點，帶動東區、干城、火車站周圍文創及產業蓬勃發展。
(中時)
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