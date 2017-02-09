睽違歌壇2年半 黃雅莉淚眼出輯

「創意才女」歌手黃雅莉。（種子提供）

「創意才女」黃雅莉睽違國語歌壇2年半，將在3月22日生日當天發行第6張全新數位大碟，專輯中她化「聲」成說書人，用十首歌、十個故事作為出發，用音樂譜出每段故事中的溫暖感傷、動人情話。

為了讓「說書人」角色更加貼近人心，過去始終在髮色及造型上有大膽創意的黃雅莉，這回卻改以一頭深褐色短髮回歸樸實、貼近單純，在造型上也俐落成型，拍攝宣傳照時難得在大家鼓譟下秀出腰身、美腿，全身上下散發著都會女生遊走街巷、溫暖內斂的迷人風采。

為了拍攝新專輯的主視覺及宣傳照，黃雅莉特地在年前專程來台取景，只是她臨門一腳就要出發，卻天外飛來一筆發生了趕不上飛機的驚魂記，把台北接機的同事嚇出一身冷汗。原來她準備出發前往台北時，因北京堵車塞到爆炸，十萬火急趕赴機場時，才發現櫃台地勤早已人去樓空，讓她忍不住大嘆：「唉呀！大家都走了，連櫃台也找不到人，我心想完蛋了，因為隔天工作全部都要延宕一天，整個大delay，實在對不起大家。」

儘管來台過程經歷一場「驚心動魄」，但老天爺保佑，所有拍攝行程還是順利開展，尤其團隊在專輯封面照的拍攝格外用心，邀請了拍攝過無數天王天后、也是電影《軍中樂園》劇照師陳明聖掌鏡，主場景選在萬華剝皮寮、古山園旅社等原汁原味的台北巷弄裡去拍攝，讓「說書人」黃雅莉名符其實帶著一台復古相機，透過尋幽探訪巷弄古宅的過程尋找、蒐集更有意境的畫面，她笑說：「其實剝皮寮我是第一次來，不過導演引導我進入情緒時，要我把這裡當成是來過很多次、而且熟悉的像是隨手就能找回記憶的感觸，讓我演起來有些心虛。」

(旺報)