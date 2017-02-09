趁露營對多名男童伸鹹豬手 日6小學老師被逮捕
6名小學老師、導遊等在課外教學的露營旅行時，對男童做出做猥褻的行為並拍攝動畫，被神奈川縣警方以強制猥褻、違反兒童買春、兒童色情禁止法等罪嫌逮捕、起訴。被捕的6人坦承，「對幼小男童感興趣」。
神奈川縣警方9日公布，從6名嫌犯攜帶的物品中，發現了168名男童的照片和動畫等約10萬件，其中21件已經立案，將與其他縣警方合作，進一步展開搜查。
這6名嫌犯是東京都立川市小學老師、45歲的橋本顯；東京都國立市前小學老師、66歲的田中耕一郎；住在大阪的旅行社前職員、35歲開發哲也；埼玉縣的無業遊民、23歲的鈴木龍哉；神奈川縣橫須賀市的大學4年級學生、22歲的鈴木航平；東京20歲的大學2年級學生等。
開發、鈴木龍哉、鈴木航平和20歲的大學生4人是在網上認識的。開發當時工作的旅行社承辦兒童露營旅行，他們便以導遊、義工的身分參加，在旅行中拍攝男童的猥褻照互相交換。自2014至2016年曾染指7至12歲的多名男童。
橋本曾於2016年3月在東京的公共廁所對1名4歲男童做出猥褻動作，並拍成錄影帶。橋本還與在網上結識的田中一起，在田中的家性侵1名11歲男童。
(中時)
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