情人節單身商機夯 男預算較女高3成
再一周就是情人節，除了有情人者出雙入對互相送禮外，亦有另外一群單身貴族、單身小資女在情人節買禮物犒賞自己。
PChome商店街公關蕭羽潔表示，根據網站統計，男性商品熱銷客單價約落在2,000~6,000元、女性商品落在2,000~4,000元間。進一步分析，男性的預算較女性多3成，消費力不容小覷。
而單身男女最愛採購前三名商品：男性熱賣前三名為手錶、鋼筆、小皮件或鑰匙圈；女性熱賣前三名為手錶、香水、皮夾或小包包。縱觀此排名可發現，男女均較青睞手錶、小皮件，而近年手寫風氣盛行，再加上鋼筆是身分地位的表彰，被男性列入採購清單中，故今年晉升第二名。
(旺報)
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