淡水6.7度入冬新低 10日清晨更冷

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寒流來襲，氣溫直直落，中央氣象局觀測，今晚9時7分，淡水最低溫降到攝氏6.7度，刷新今年入冬新低溫。

氣象局提醒，這還不是最低溫，今晚到明天清晨氣溫還會再降，一直到13日全台都是乾冷的天氣型態，苗栗體感溫度最低只有2度，提醒民眾注意保暖，西部沿海空曠地區農漁業也要嚴防寒害。1060209

(中央社)