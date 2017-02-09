入冬最冷 醫師籲慎防心肌梗塞
台中市61歲古姓男子日前因胸悶冒汗、無法呼吸，送醫後確認是心肌梗塞，所幸緊急開刀放置支架，救回一命。這幾天適逢入冬以來最強冷氣團襲台，更是心肌梗塞的好發高峰期，醫師呼籲若出現類似症狀，應立即就醫，才能把握治療黃金期。
亞洲大學附屬醫院心臟內心主治醫師張育晟表示，古男有糖尿病、高血脂病史，且平常沒有規律服藥，日前他午睡後起床，突然出現心肌梗塞的症狀，家屬發現立即將他送醫，並啟動院內24小時心導管檢查流程。
經檢查後發現，古男的三條冠狀動脈嚴重狹窄，且右冠狀動脈完全被血栓堵死，才導致突發性心肌缺氧，張育晟說，經醫療團隊施行血栓吸收、支架置放等手術，總算在鬼門關前搶回古男一命，經持續藥物治療與追蹤，他心臟收縮功能已與常人無異。
張育晟強調，心肌梗塞是秋冬期間最主要的奪命殺手，若無法及時搶救，死亡率可高達7成以上，依照美國心臟協會和心臟學院公布的ST上升型急性心肌梗塞（STEMI）治療標準，患者應於病發90分鐘內接受心導管治療，「時間是能否存活的關鍵」。
張育晟提醒，近幾天面臨入冬以來最低溫，容易誘發心臟病發作，三高患者要注意頸部及四肢末端保暖，儘量採取低油、低脂、低鹽飲食並多喝開水、規律服藥。急診室主任鍾侑庭則呼籲，若發現心臟病發作，應立刻就醫，及早治療可減少後遺症。
(中時)
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