日月潭豬哥坪探祕　真的好特別

從豬哥坪俯視大觀發電廠區，猶如空拍圖。（沈揮勝攝）

豬哥坪居高臨下，山村、水庫、電廠飽覽無遺。（沈揮勝攝）

日月潭向山遊客中心附近有1條豬哥坪產業道路，沿線峽谷、叢林兼具，地貌多元，年節或假日，完完全全避開喧鬧，猶如私房祕境；這條道路的末端是處高崖，正巧就在大觀發電廠「頭頂」，水庫、山村歷歷在目，相當美麗。

道路入口在日月潭向山遊客中心旁的山明橋，橋頭岔路口有指標，末端里程為5.9公里。因地名特殊，常有遊客詢問裡面是不是有很多養豬戶？或是專營「種豬」行業？各種千奇百怪的猜測，常讓日月潭在地居民噴飯！

事實上，該區除了山谷、林地和部分墾作地，想找到1隻家豬恐怕都不容易。地名由來，有人說該地原為台電大觀、明湖等電廠施工人員的宿舍區，地處偏闢、難有機會看到女性，「只要是女的都是西施」，豬哥之名不脛而走。

該道路沿線晨昏很有機會遇到獼猴、竹雞等野生動物，蜻蛉類和蝴蝶，數量和種類都不少，堪稱生態祕境。區內有農場，栽植夏季蔬菜和水果等作物，適合半日遊。

「豬哥坪算是日月潭經管區內，保有較原始景觀風情的地方！」日管處人員表示，該區目前尚無開發計畫，但好的景點不必怕人知道。近年推動腳踏車旅遊已見成果，未來可望轉型輔導健行登山深度旅遊，或有機會以專案方式推薦給遊客。

(中時)