結婚儀式怎樣才對？一審無效二審逆轉
台中市陳姓男子與何姓女子情投意合，20年前兩人在高雄宴客後，才返回台中登記結婚，料想不到，陳男2年前竟以「女方沒穿白紗且迎親禮車沒綁甘蔗」為由訴請婚姻無效，一審以沒有公開儀式判陳男勝訴，但二審法官認為宴客就是公開儀式，改判該婚姻關係存在。
陳男提出訴訟表示，與何女於87年3月間在高雄訂婚，當時何女只穿了一襲藍色禮服、沒有穿白紗，先由對方向親友奉茶後，就到餐廳宴客，之後兩人於4月返回台中辦理戶籍登記，但沒有再舉行結婚儀式，依照當時的法律規定「結婚需有公開儀式」，且兩人的主婚人、證婚人都沒參加過任何儀式，這樁婚姻應該不具效力。
一審法官採信陳男的說法，認為陳、何在高雄宴客只有請了2桌，且未印製喜帖，非屬傳統結婚儀式，依當時法律規定結婚要有公開儀式，判定該婚姻無效。
但何女上訴，何的親友作證表示，當時是訂婚、結婚一起辦理，且兩人宴客後就在住一起；陳男的親友也作證，每年農曆新年兩人都會到陳家探望陳男父母，再加上3年前陳男的祖母過世時，訃聞也將何女列為孝孫媳，顯見兩人結婚是眾所周知，判兩人婚姻關係存在。
(中時)
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