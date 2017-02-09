金礦928舉辦214好友日「好捧友限定」專案

金礦928推出214好友日「好捧友限定」專案，歡慶開通928LINE生活圈，加碼升等至20坪大包廂。（圖／業者）

情人節商機誘人，就連舒壓館也來搶食！台中「金礦928頂級足體舒壓」2月14日西洋情人節當天舉辦「214好友日」，主打閨蜜、好哥們族群，免費招待按摩；同時，歡慶開通928LINE生活圈，加碼升等至20坪大包廂；另外，再依人數贈送歐式茶點與飲品，以及獨家造型氣球作為伴手禮，適合三五好友、一起度過開心又難忘的2月14日。

金礦928頂級足體舒壓推出的214好友日「好捧友限定」專案，內容包含VIP專屬20坪個人包廂、按摩抵用金1,400元、季節限定歐式茶點與飲品，還有手作卡通氣球每人1個，總價值超過5,000元。

金礦928表示，包廂內設有60吋液晶電視的影音沙發區，聲光娛樂效果十足；緊鄰蓮花禪風池的品茗空間，相聚小聊的閑情逸致讓舒壓更加分；還有專屬淋浴空間與更衣室，隱蔽性十足。

金礦928表示，選擇足部按摩1小時，2人同行免費！3人同遊，2位選擇足部按摩1小時，1位選擇全身指壓1小時，每人平均不到350元。「好捧友限定」專案，包廂預約時段為2月14日下午2點與晚上8點，每時段限1組客人（每組至多5位），總計2組；2月13日下午3點起開放電話預約，額滿為止。

(工商)